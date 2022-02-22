Рязаньстат опубликовал статистику о мужчинах региона

Рязаньстат разместил статистику о мужском населении Рязанской области. Данные появились 22 февраля на странице ведомства Вконтакте.

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Согласно официальной статистике, в регионе проживает 503 тысячи мужчин – 45% населения. При этом в 23 из 25 районов области мужчин немного меньше, чем женщин. Исключения – Милославский район (доля мужского населения 52%) и Скопинский (мужчин и женщин поровну).

71% мужского населения проживает в городах. Женаты 53% мужчин. 43% имеют высшее или профессиональное образование.

Многие рязанцы ведут здоровый образ жизни: 69% не курят (средний показатель по ЦФО 64%), 47% – занимается спортом (в ЦФО – 36%).