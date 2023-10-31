Рязаньстат обнародовал данные о крупных и малых городах Рязанской области

Среди 1119 городов России крупных городов с населением от 500 тыс до 1 млн человек всего 22, и один из них Рязань. В ЦФО таких городов 3: Ярославль, Рязань и Липецк, сообщает Рязаньстат.

Рязань входит в тройку старейших крупных городов: она на 90 лет моложе Казани и на 24 — Ярославля.

В нашей стране 800 малых городов от 20 до 100 тыс жителей. В Рязанской области их 11. Ранее всех был основан Касимов, в 1152 году. Самый молодой — Новомичуринск. Ему всего 55 лет. По числу жителей лидирует Касимов — 27,8 тыс, менее всех живет в Спасс-Клепиках — 4,6 тыс человек.

Население Рязани — 523 тыс человек, малых городов — 168 тыс. Вместе это — 63% населения Рязанской области.

В малых городах области работает 535 промышленных предприятий. На их долю приходится 14% годового оборота в целом по Рязанской области. В Рязани 976 предприятий, доля которых в общем годовом обороте — 70%.