Среда, 20 сентября, 2023
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Рязаньстат назвал самые популярные имена рязанских новорождённых 2023 года

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Анна, София, Полина, Артём, Михаил, Александр — самые популярные имена рязанских новорождённых 2023 года. Так назвали своих детей 16% родителей, сообщает Рязаньстат.

За 7 месяцев в Рязанской области на свет появилось 2030 мальчиков и 1792 девочки.

Среднемесячная рождаемость — 546 детей, на 35 меньше, чем в прошлом году.

Самый рекордный месяц в 2023 — июль, 618 новорожденных, самый скромный — февраль, 460 малышей.

Для 1,4 тыс мам роды были первыми, 1,3 тыс мам родили второго ребенка, для 1,1 тыс женщин рожденные малыши стали третьими, а у кого-то и более.

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