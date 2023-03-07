Рязаньстат: Больше трети индивидуальных предпринимателей Рязанской области — женщины

В Рязанской области средний возраст представительниц прекрасного пола — 46 лет. Это социально активный возраст, когда им всё по плечу – и дом, и работа. Статистику приводит пресс-служба Рязаньстата.

В экономике региона занято 242 тысячи рязанок из 588 тысяч. 40% из них имеют высшее образование, 49% – среднее профессиональное.

38% работающих женщин имеют несовершеннолетних детей, у 44% работающих мам есть дети младше 3 лет.

Из 27 тысяч ИП Рязанской области 38% — женщины. Среди городов наибольшая их доля в Касимове — 42%, среди районов – 43% в Ряжском, по 41% Михайловском и Кораблинском.

Число женщин превышает число мужчин в образовательной сфере — 71%, здравоохранении и социальных услугах – 65%, в экономике, финансах, страховании – 58%.