Рязаньстат в День радио сообщил интересные данные о радиовещании в Рязанской области.

7 мая 1895 года в России было продемонстрировано изобретение Александра Попова — радиоприбор, передающий информацию с помощью электромагнитных волн.

В Рязани регулярное радиовещание началось в 1924 году с трансляции новостных программ из Москвы. Уже в 1925 году в жилых домах начали устанавливать приёмники проводного вещания. К 1930 году такие устройства были подключены во всех 11 городах губернии. В сельской местности насчитывалось около 750 радиоточек — в каждом втором сельсовете трансляции велись через уличные громкоговорители.

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К 1940 году число радиоточек превысило 43 тысячи, а 3,1 тысячи семей уже имели собственные радиоприёмники. К 1960 году радио появилось почти в каждом доме. Количество радиоточек увеличилось в шесть раз, а число домашних радиоприёмников — в семнадцать.

В XXI веке радиосигнал постепенно вытесняется сетевыми технологиями передачи данных. Тем не менее, радиовещание продолжает существовать в 50 субъектах России, включая Рязанскую область. Здесь 75% жителей ежедневно слушают радио, чаще всего — в транспорте.