Понедельник, 29 июля, 2024

Рязанскую смородину обработали пестицидом, который не предназначен для ягод

Автор: Кристина Аманн

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Фото: .freepik.com/

В Рязанской области сотрудники Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям выявили превышение предельно допустимой концентрации пестицидов в смородине. Об этом сообщается в группе ведомства.

Надзорные мероприятия провели в одном из хозяйств Рязанской области. Отобранная ягода была направлена на исследование в Тульский филиал «ВНИИЗЖ». В ней установили превышение предельно-допустимой концентрации Дифеноконазола. Это действующее вещество пестицидов, которые используют для защиты овощных и зерновых культур, но не ягодных.

Данная информация была направлена в Управление Роспотребнадзора по Рязанской области для принятия соответствующих мер.

Ранее региональный минсельхоз сообщал, что в Рязанской области собрали 26 тонн черной смородины. Выращиванием ягоды занимаются четыре садоводческих хозяйства: ООО «Авангард» Рязанского района, ИП Айюбовой С.А. Старожиловского района, ИП Бижонова А.Г. Рязанского района, «ТМ Агро» Михайловского района.

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