Среда, 30 июля, 2025
25.9 C
Рязань
Экономика и бизнес

Рязанскую предпринимательницу наказали за продажу маникюрного инструмента с логотипом ZINGER

Алексей Самохин
Арбитражный суд Рязанской области, фото: vk.com/press_center_arbitr

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил требования правообладателя о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак ZINGER. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Чекаловой С.А. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 62500 руб.

Судом установлено, что ООО «ЗИНГЕР СпБ» является правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения «ZINGER». Индивидуальным предпринимателем Чекаловой С.А. был продан товар – маникюрный инструмент, на котором имеется надпись «ZINGER».

При визуальном осмотре и сравнении спорного товара с товарным знаком, суд пришел к выводу, что словесное обозначение «ZINGER» на упаковке товара является сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товара, реализованного ответчиком.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование спорного товарного знака в виде надписи «ZINGER», ответчиком не представлено.

ИП Чекалова С.А. доказательств в подтверждение реализации вышеуказанного товара на законных основаниях также не представила.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что истцом подтвержден факт незаконного использования ответчиком объекта исключительных прав истца путем предложения к продаже и продажи вышеуказанного товара.

Принимая во внимание обстоятельства дела, суд посчитал, что присуждение истцу компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 62 500 рублей, является достаточной санкцией, направленной, с одной стороны, на восстановление имущественного положения правообладателя, а с другой, на стимулирование ответчика к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности, способствует восстановлению нарушенных прав.

Решение суда пока не вступило в законную силу.

Самые читаемые материалы

Новости России

Российские «Кинжалы» ударили по «лучшему гнезду НАТО на Украине»

Согласно данным украинских мониторинговых ресурсов, основными направлениями атаки стали Киев, Кировоград и Староконстантинов в Хмельницкой области.
Новости России

Непростые пассажиры уничтожены при ударе «Искандера» по вертолёту ВСУ

В вертолётах, закреплённых за украинской разведкой, вряд ли перевозят обычных бойцов.
Культура и события

Стала известна программа праздника «Рязань — столица ВДВ»

В субботу, 2 августа, на стадионе «Рязань Арена» (бывший «Спартак») пройдёт праздник «Рязань — столица ВДВ».
Армия и СВО

Картаполов высказался о возвращении двухлетней срочной службы в армии

Увеличение срока службы в армии до двух лет российскими властями не обсуждается.
Транспорт и дороги

На Солотчинском мосту перекрыли движение в сторону Рязани, организован проезд по встречной полосе

Движение по Солотчинскому шоссе на мосту через Оку в сторону города полностью перекрыто, открыли проезд по встречной полосе. Ранее региональный Минтранс сообщал, что полоса движения по мосту в сторону Рязани перекрыта по техническим причинам.

Последние новости

Происшествия

В Рязани задержан подозреваемый в жестоком избиении мужчины на Борковском карьере

По данным полиции, мужчине были причинены открытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга средней степени тяжести, переломы костей основания и свода черепа, лицевого скелета, а также ушибы мягких тканей головы и лица.
Новости России

Почти 200 бойцов потеряли ВСУ при ударе по полигону «Искандерами»

Российские войска нанесли ракетные удары по месту размещения 169-го учебного центра Сухопутных войск стратегического резерва ВСУ в районе населённого пункта Гончаровское Черниговской области.
Новости России

Российским водителям напомнили о «неожиданном» штрафе

Если в течение десяти дней после переезда водитель не уведомит ГАИ о смене места жительства и не внесёт изменения в регистрационные данные, он может быть привлечён к ответственности
Новости Касимова

В Касимовском округе прошли торжества в день памяти блаженной Матроны Анемнясевской

По традиции вокруг Троицкого храма прошел крестный ход, затем торжества продолжились в селе Анемнясево.
Новости России

Экс-ректор РАНХиГС Мау раскрыл три урока перестройки для России

Бывший ректор  РАНХиГС Владимир Мау перечислил три урока перестройки...
Медицина

В Рязанской ОКБ расширяют возможности кардиологической помощи

В ближайшее время в ОКБ планируют внедрить новые диагностические методики, в том числе стресс-ЭКГ и чреспищеводную ЭхоКГ с использованием современного оборудования.
Новости России

Жительница Камчатки описала землетрясение фразой «показалось, что падаю»

Жительница Петропавловск-Камчатского Марина описала в беседе с РБК момент землетрясения фразой...
Происшествия

Массовая драка на улице Почтовой в Рязани попала на видео

На улице Почтовой в Рязани произошла массовая драка. Видео с моментом инцидента утром 30 июля выложил телеграм-канал «Топор. Новости Рязани».