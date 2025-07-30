Рязанскую предпринимательницу наказали за продажу маникюрного инструмента с логотипом ZINGER

Арбитражный суд Рязанской области удовлетворил требования правообладателя о взыскании компенсации за нарушение исключительных имущественных прав на товарный знак ZINGER. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Общество с ограниченной ответственностью «Зингер СПБ» обратилось в Арбитражный суд Рязанской области с исковым заявлением к индивидуальному предпринимателю Чекаловой С.А. о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере 62500 руб.

Судом установлено, что ООО «ЗИНГЕР СпБ» является правообладателем товарного знака в виде словесного обозначения «ZINGER». Индивидуальным предпринимателем Чекаловой С.А. был продан товар – маникюрный инструмент, на котором имеется надпись «ZINGER».

При визуальном осмотре и сравнении спорного товара с товарным знаком, суд пришел к выводу, что словесное обозначение «ZINGER» на упаковке товара является сходным до степени смешения с товарным знаком истца. Правовая охрана предоставлена, в том числе, в отношении товара, реализованного ответчиком.

Доказательств, подтверждающих, что истец передал ответчику исключительные права на использование спорного товарного знака в виде надписи «ZINGER», ответчиком не представлено.

ИП Чекалова С.А. доказательств в подтверждение реализации вышеуказанного товара на законных основаниях также не представила.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что истцом подтвержден факт незаконного использования ответчиком объекта исключительных прав истца путем предложения к продаже и продажи вышеуказанного товара.

Принимая во внимание обстоятельства дела, суд посчитал, что присуждение истцу компенсации за незаконное использование товарного знака в размере 62 500 рублей, является достаточной санкцией, направленной, с одной стороны, на восстановление имущественного положения правообладателя, а с другой, на стимулирование ответчика к правомерному (договорному) использованию объектов интеллектуальной собственности, способствует восстановлению нарушенных прав.

Решение суда пока не вступило в законную силу.