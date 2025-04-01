Рязанскую область с рабочим визитом посетил Антон Котяков

Рязанскую область с рабочим визитом посетил министр труда и социальной защиты России Антон Олегович Котяков. Об этом написал в телеграм-канале губернатор Павл Малков.

«Наш регион вошёл в число пилотных по комплексной реабилитации и абилитации. Постоянно улучшаем нашу систему и вводим новые услуги и выплаты. Благодарю Министерство труда и социальной защиты России и Антона Олеговича за внимание и поддержку Рязанской области.

Посетили центр социального развития в Рязани. Здесь создана система комплексного сопровождения семей, которые воспитывают детей с особенностями развития, на всех этапах: от ранней помощи до трудоустройства. Для каждого ребёнка разрабатываются индивидуальные маршрутные карты. Проводятся занятия с профильными специалистами, тренерами, консультации родителей, работают творческие и учебные классы.

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В РязГМУ с 2023 года работает новая программа «Помощник по уходу». Обучение прошли уже более 5700 специалистов: клинических тренеров, социальных работников, помощников по уходу. Специалисты обучаются на тренажёрах для отработки практических навыков. Работу помощников по уходу курируют и оценивают сотрудники медуниверситета. Благодаря проекту улучшилось психическое и физическое состояние подопечных, а также качество жизни их родственников.

В завершение поездки посетили центр «Сосновый бор», где реабилитацию проходят участники СВО в окружении семей, а также дети с инвалидностью. Мы собрали лучшие методики физического и социально-психологического восстановления, а также уникальное отечественное оборудование. Программы реабилитации составляются индивидуально и включают более 200 услуг. С прошлого года центр помог более чем 1800 участникам СВО и почти 1400 детям с особенностями развития.

Завершается восстановление водолечебницы «Соснового бора», которая была закрыта около 20 лет. Совсем скоро для реабилитации пациентов станет доступна целебная магниево-солевая вода из отдельной скважины».