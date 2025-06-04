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Власть и политика

Рязанскую область посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут

Анастасия Мериакри

Рязанскую область с рабочим визитом посетила Министр сельского хозяйства Российской Федерации Оксана Лут. В частности, состоялась  рабочая встреча с Губернатором Павлом Малковым, где шла речь о приоритетах развития регионального АПК, включая поддержку аграриев, инвестиционные проекты и развитие сельских территорий.

Губернатор поблагодарил Минсельхоз России и Оксану Николаевну за внимание и поддержку Рязанской области. Павел Малков отметил: «Сельское хозяйство — одна из приоритетных и наиболее успешных отраслей нашей экономики. Растем по всем направлениям благодаря поддержке Минсельхоза России. Развиваем АПК как единую систему: от посевных до выпуска конечной продукции».

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила достойные результаты работы в отрасли. «По итогам прошлого года производство сельхозпродукции в регионе увеличилось на 1%, в том числе животноводства – на 3,9%. Хорошие результаты по молочной продуктивности: надои на одну корову в среднем составляют почти 9,5 тонн. Развитие АПК обеспечивается системной господдержкой. В прошлом году направили региону почти 2,5 млрд рублей, в текущем – сопоставимую сумму», — сказала Оксана Лут.

Кроме того, министр отметила, что на проекты по мелиорации за последние два года Рязанской области было выделено более 500 млн рублей. По госпрограмме КРСТ на сельских территориях области строится и обновляется социальная и инженерная инфраструктура — школы, детские сады, дома культуры и другие объекты. За шесть лет региону на эти цели направлено около 4,5 млрд рублей.

Рязанскую область посетила министр сельского хозяйства России Оксана Лут На встрече обсудили основные направления развития, включая поддержку аграриев, инвестиционные проекты и развитие сельских территорий.

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