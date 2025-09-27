Рязанскую область посетила делегация Уральского землячества и Международного Демидовского фонда. Об этом сообщает Рязанская епархия.

Это был ответный визит, и он стал добрым продолжением дружбы, начало которой было положено в июле, когда рязанская делегация Союза православных женщин побывала на Царских днях в Екатеринбурге по приглашению уральских друзей.

Два дня оказались невероятно насыщенными: гости смогли прикоснуться к духовным истокам, историческому наследию и литературной славе рязанского края.

Поездка началась с села Ижевское Спасского района, где члены делегации побывали в доме-музее Константина Циолковского, а также возложили цветы к надгробию Ивана Никитича Демидова, устроителя местного храма Казанской иконы Божией Матери, сейчас активно восстанавливаемого. Важным итогом визита стало подписание соглашения о сотрудничестве между Демидовским фондом и ижевскими краеведами, что позволит совместно изучать наследие знаменитой династии.

Вечером все разместились в паломническом доме Казанского монастыря Рязани. Матушка Анна провела для гостей экскурсию, рассказав о древней и непростой истории обители. Кульминацией дня стало участие в вечернем богослужении, которое совершил в Рождественском соборе митрополит Рязанский и Михайловский Марк. После службы владыка пообщался с делегацией, что стало для всех большой честью и духовной радостью.

Далее программа охватила село Константиново, а завершилась в одной из древнейших обителей нашего края и Отечества – в Богословском монастыре. Все два дня с группой с Урала и рязанцами была экскурсовод Любовь Воронина.

Провожая гостей, председатель рязанского отделения СПЖ Галина Сорокина отметила: «Такие встречи — это укрепление живых, сердечных связей между людьми из разных уголков нашей большой страны, которых объединяет вера, любовь к Отечеству и его истории. Мы уверены, что это только начало нашего доброго сотрудничества».