Рязанскую область отметили памятной наградой Международной выставки-форума «Россия»

На Международной выставке-форуме «Россия», организованной по инициативе Президента РФ В.В. Путина, состоялась церемония благодарности ее участников. Делегацию Рязанской области возглавил заместитель председателя регионального правительства Артем Никитин.

В рамках церемонии благодарили всех, кто работал на проекте – представителей регионов, федеральных органов власти, общественных организаций и корпораций, средств массовой информации.

Первый заместитель руководителя администрации Президента РФ, председатель оргкомитета выставки-форума «Россия» Сергей Кириенко отметил, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест на планете – ее гостями стали более 18 млн человек. «Знаете, я посмотрел сейчас мировые рейтинги самых посещаемых мест мира. Выставка «Россия» за это время вошла в десятку самых посещаемых мест нашей планеты», – подчеркнул Сергей Кириенко. Он вручил награды представителям регионов, чьи стенды были расположены в павильоне 75.

Награду Рязанской области – памятную статуэтку – председатель оргкомитета выставки «Россия» Сергей Кириенко вручил заместителю председателя правительства региона Артему Никитину. «Подходит к концу работа Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ, грандиозного и самого масштабного проекта последних лет, организованного по инициативе Президента РФ В.В. Путина. В течение 8 месяцев на рязанском стенде мы представляли наши достижения, перспективные и уникальные проекты, отличающие Рязанскую область», – прокомментировал он.

Также на Международной выставке-форуме «Россия» состоялся масштабный концерт «Россия нигде не заканчивается».Международная выставка-форум «Россия» – это важнейшие достижения страны, собранные на одной площадке. В течение всего времени проведения выставки для гостей организована культурная, деловая и образовательная программа. Посетителям представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций. Выставку уже посетили более 18 млн человек. Международная выставка-форум «Россия» проходит на территории ВДНХ в Москве с 4 ноября до 8 июля.