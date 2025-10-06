Рязанскую область накроет густой туман

По данным синоптиков, на территории Рязанской области в ближайший час, с сохранением до конца суток 6 октября, ночью и в первой половине дня 7 октября, ожидается туман. Видимость составит всего 100–500 метров.

Метеопредупреждение опубликовал сайт регионального ГУ МЧС России.

Туман создает несколько серьезных факторов опасности: снижение видимости, затруднение движения транспорта и увеличение вероятности дорожно-транспортных происшествий (ДТП).

Чтобы максимально обезопасить себя в период тумана, необходимо соблюдать следующие рекомендации:

Для людей с заболеваниями: Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми и астматическими заболеваниями, рекомендуется воздержаться от выхода на улицу.

Для пешеходов: При переходе улиц и дорог необходимо быть предельно внимательными.

Для водителей транспортных средств:

Снизить скорость движения и строго соблюдать правила дорожного движения.

Отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений.

Помните, что на скользкой дороге нельзя тормозить резко.