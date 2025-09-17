Среда, 17 сентября, 2025
Рязанскую компанию оштрафовали на 100 тысяч рублей за невыполнения предписания ГЖИ

Анастасия Мериакри
По результатам проверок, проведенных Государственной жилищной инспекцией Рязанской области, две компании были оштрафованы на общую сумму 107 тысяч рублей. Об этом сообщает телеграм-канал «ЖКХИНФО 62».

ООО «Альтернатива» оштрафовано на 100 тысяч рублей из-за невыполнения предписания ГЖИ, выданного для устранения нарушений по содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме № 1 поселка Трепольский Михайловского района Рязанской области.

Руководитель МКП «Ухоловский коммунальник» оштрафован на 7 тысяч рублей из-за нарушения нормативных сроков перерыва предоставления потребителям услуги холодного водоснабжения.

