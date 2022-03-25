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Пятница, 25 марта, 2022

Рязанскому общепиту разрешили работать в ночное время

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Рязанскому общепиту разрешили работать в ночное время

Александр Ильин

В Рязанской области сняли запрет на работу в ночное время для предприятий общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов 25 марта. 

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Изменения внесли по рекомендациям регионального Роспотребнадзора. 

Согласно документу, ресторанам и кафе разрешено работать с 01:00 до 06:00. 

Ряд других коронавирусных ограничений сохранился. В частности, рекомендован режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет; заполняемость кинозалов, театров, цирков не должна превышать 70%.

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