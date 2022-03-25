Рязанскому общепиту разрешили работать в ночное время

В Рязанской области сняли запрет на работу в ночное время для предприятий общественного питания. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Николай Любимов 25 марта.

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Изменения внесли по рекомендациям регионального Роспотребнадзора.

Согласно документу, ресторанам и кафе разрешено работать с 01:00 до 06:00.

Ряд других коронавирусных ограничений сохранился. В частности, рекомендован режим самоизоляции для неработающих граждан старше 60 лет; заполняемость кинозалов, театров, цирков не должна превышать 70%.