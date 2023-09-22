Рязанскому медуниверситету исполнилось 80 лет  

Сегодня, 22 сентября, Рязанский медицинский университет имени академика И.П. Павлова отметил свое 80-летие. Праздник стартовал в первой половине дня. В центре развития образования университета прошли открытый лекторий, исторический диктант, мини-олимпиада по проверке знания по анатомии. Были организованы презентации VR-технологий в психологии и фармации.

Центральным событием юбилея стал торжественный концерт, на который были приглашены выдающиеся выпускники и ветераны, стоявшие у истоков становления вуза, друзья и деловые партнеры, студенты и магистры, практикующие врачи и представители медицинских династий.

Видеообращение с поздравлением коллективу университета направил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В нем он сказал о значительном вкладе рязанского медвуза в развитие отечественной медицинской науки. Михаил Мурашко отметил работу волонтерского корпуса РязГМУ, организацию открытых образовательных площадок на базе вуза.

В ходе торжества представители РязГМУ были отмечены федеральными отраслевыми и региональными наградами.

Генеральному директору Национального медико-хирургического центра имени Н. И. Пирогова, выпускнику 1989 года Олегу Карпову и врачу высшей категории, выпускнице 1976 года Елене Ковряковой, которая с 1996 по 2005 год заведовала кафедрой инфекционных болезней, ректор РязГМУ Роман Калинин торжественно передал дипломы Почетных профессоров вуза и специальные мантии. Звание Почетного профессора утверждено впервые и символизирует признание заслуг ученых, педагогов, врачей, внесших значительных вклад в развитие РязГМУ.

Добавим, что за 80 лет университет подготовил более 65 тысяч врачей, большинство из которых работают в Центральном федеральном округе. Сегодня РязГМУ – основная база подготовки кадров для системы здравоохранения Рязанской, Тульской, Московской, Липецкой, Тамбовской, Калужской и еще для 75 других областей. По данным мониторинга Минобрнауки, процент трудоустройства выпускников стабильно превышает 90%. С большинством регионов ЦФО у вуза заключены договоры целевого приема на подготовку специалистов.