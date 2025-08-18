Рязанской пенсионерке, ставшей жертвой мошенников, вернут деньги после вмешательства прокуратуры

В Ряжском районе прокуратура защитили права пенсионерки, пострадавшей от телефонных мошенников. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Злоумышленники, представившись сотрудниками сотовой компании, предложили женщине предоставить паспортные данные и пароль от «Госуслуг», после чего убедили ее перечислить 50 тыс. рублей на «безопасный» счет.

Следственными органами по факту мошенничества (ч. 2 ст. 159 УК РФ) возбуждено уголовное дело, установлен владелец банковского счета.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с иском в защиту потерпевшей о взыскании неосновательного обогащения с владельца счета, на который пенсионерка перевела денежные средства.

Исковые требования прокурора удовлетворены, исполнение решения суда находится на контроле.