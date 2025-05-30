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Общество

Рязанской области спишут 2/3 долга по бюджетным кредитам

7info7
Фотограф: Anna Tis: https://www.pexels.com/ru-ru/photo/6799095/
Общество

Рязанской области спишут 2/3 долга по бюджетным кредитам

7info7

Рязанская область получит значительное снижение долговой нагрузки: две трети задолженности по бюджетным кредитам будут списаны. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Решение одобрено Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в рамках инициативы, озвученной Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.

«О снижении долговой нагрузки на субъекты Российской Федерации говорил наш Президент В.В. Путин в Послании Федеральному Собранию. Теперь по инициативе главы государства две трети задолженности по бюджетным кредитам будут списаны. В общей сложности это сохранит регионам 200 млрд рублей ежегодно с 2025 по 2028 год. В том числе, Рязанской области – 14,8 млрд рублей. Эти средства должны быть направлены на развитие региона, поддержку инфраструктурных и инвестиционных проектов», – прокомментировал Андрей Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил федеральный центр за поддержку, отметив, что снижение долга даст региону новые возможности.

«Высвобождаемые средства позволят серьезно укрепить сферу ЖКХ, продолжить переселение из аварийного жилищного фонда и обновление подвижного состава общественного транспорта, реализовать новые инвестиционные проекты, поддержать реальный сектор экономики», – сказал он.

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