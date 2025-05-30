Рязанской области спишут 2/3 долга по бюджетным кредитам

Рязанская область получит значительное снижение долговой нагрузки: две трети задолженности по бюджетным кредитам будут списаны. Об этом сообщил депутат Госдумы от региона, председатель Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.
Решение одобрено Президиумом Правительственной комиссии по региональному развитию в рамках инициативы, озвученной Президентом Владимиром Путиным в Послании Федеральному Собранию.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил федеральный центр за поддержку, отметив, что снижение долга даст региону новые возможности.
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