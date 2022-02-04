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Пятница, 4 февраля, 2022

Рязанского велосипедиста отправили в колонию за смертельный наезд на женщину

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Рязанского велосипедиста отправили в колонию за смертельный наезд на женщину

Александр Ильин
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Советский районный суд отправил велосипедиста, жителя Рязани, в колонию-поселение за смертельный наезд на женщину на Лыбедском бульваре, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что рязанец нарушил ПДД, выехав на пешеходную дорожку. Он своевременно не увидел женщину, столкнулся с ней.

Под тяжестью тела велосипедиста она упала на асфальт, в результате чего получила закрытую черепно-мозговую травму, от которой скончалась.

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Суд назначил наказание — 1 год лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении.

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