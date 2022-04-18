Рязанского судебного пристава будут судить за помощь знакомому

Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего начальника отдела — старшего судебного пристава межрайонного отдела по особым исполнительным производствам УФССП России по Рязанской области, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

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Следствием установлено, что в апреле 2019 года обвиняемый, желая оказать содействие своему знакомому, дал незаконные указания подчиненной сотруднице о прекращении исполнительного производства о взыскании с должника исполнительского сбора в размере 557 тысяч рублей, а также о снятии наложенных на него ограничений, в том числе на выезд за пределы Российской Федерации.

В ходе предварительного расследования обвиняемый оказывал активное противодействие установлению истины по уголовному делу. Оспаривал собранные по делу доказательства, пытаясь поставить их под сомнение, при вызове на допросы уклонялся от явки и т. д.

Однако следователями была собрана достаточная доказательственная база для предъявления окончательного обвинения в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ.

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Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.