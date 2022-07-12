Татьяна Проводина

Рязанского предпринимателя подозревают в попытке дать взятку полицейскому

Рязанского предпринимателя подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому.

Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на дачу взятки должностному лицу. Об этом сообщает СУ СКР по Рязанской области. Сейчас собирается доказательственная база.

По данным следствия, 1 июля индивидуальный предприниматель попытался дать правоохранителю 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности работника-иностранца, который нарушил миграционное законодательство.

Сотрудник полиции отказался от получения незаконного денежного вознаграждения.

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