Рязанского предпринимателя осудили за хлопок газа на базе отдыха

Предпринимателя из Рязанской области осудили за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей (п.«б» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

В ночь с 13 на 14 февраля 2021 года на базе отдыха в деревне Белозерье Клепиковского района произошел хлопок газа и начался пожар. В ту ночь дом арендовала компания взрослых с малолетними детьми.

Отдыхающие были вынуждены эвакуироваться из горящего здания, выпрыгивая через окна в снег и бросая детей вниз со второго этажа.

Утечка газа образовалась в результате действий владельца базы, который самовольно отключил газовый котел в домике от централизованной системы газоснабжения и подключил к газовому баллону без использования предохранительных устройств.

Приговором суда виновному назначен штраф, сообщает следственный комитет Рязанской области.