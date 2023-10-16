Рязанского перевозчика наказали после проверки прокуратуры

Прокуратура Железнодорожного района Рязани провела проверку в сфере транспортной безопасности, сообщает телеграм-канал ведомства.

В ходе проверки деятельности индивидуального предпринимателя, занимающегося пассажирскими перевозками, выявлены нарушения требований законодательства.

Автобус, принадлежащий ИП, выходил в рейс с просроченными (не перезаряженными) огнетушителями, на ветровом стекле имелась трещина, занимавшая более половины стекла.

После принятия мер прокурорского реагирования, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности.