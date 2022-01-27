Рязанского экс-чиновника осудят за мошенничество с землёй в курортной зоне региона

Полиция завела уголовное дело на 63-летнего экс-руководителя одного из муниципальных учреждений Рязани за мошеннические действия по завладению 10 земельными участками в курортной зоне в окрестностях города, сообщает пресс-служба УМВД России по региону.

По предварительной информации, подозреваемый до 2011 года работал на госслужбе, где приобрёл опыт в операциях с земельными участками. Используя полученные знания, он изготавливал на имя родственников, знакомых свидетельства о праве собственности на землю старого образца. Свидетельства затем перерегистрировались в Росреестре. Приобретенные таким образом земельные участки реализовывались в пользу организатора противоправных действий, пояснили в УМВД.

Сейчас установлены обстоятельства совершения 10 фактов завладения земельными участками в курортной зоне Рязанского и Спасского районов.

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Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Наказание предусматривает до 10 лет лишения свободы. К ответственности могут привлечь и пособников экс-чиновника.