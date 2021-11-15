Рязанского депутата осудили за незаконное предпринимательство

В Рязани суд признал депутата одного из сельских поселений Рязанского района виновным в незаконном предпринимательстве, сопряжённом с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 171 УК РФ). Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

По версии следствия, рязанец, являвшийся руководителем коммерческой фирмы, в период с 2014 по 2016 год занимался техническим обслуживанием военных автомобилей «Урал». При этом его фирма не имела соответствующей лицензии.

Суд признал депутата виновным, назначив штраф 120 тысяч рублей.

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