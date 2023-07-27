Четверг, 27 июля, 2023
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Рязанское УФАС выдало ООО «Эко-Пронск» предписание об устранении нарушений

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Антимонопольной орган встал на защиту жителей многоквартирных домов, установив нарушение ООО «Эко — Пронск» антимонопольного законодательства при оказании услуг по вывозу твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов

По итогам рассмотрения дела, возбуждённого в отношении ООО «Эко- Пронск», УФАС принято решение о признании регионального оператора нарушившим положения части 1 статьи 10 ФЗ «О Защите конкуренции» (злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке). Региональному оператору выдано предписание об устранении нарушений.

Основанием для возбуждения дела послужило заявление администрации города Рязани, действующей в интересах жителей многоквартирных домов.

Согласно данным заявления, ООО «Эко — Пронск» отказывает в вывозе крупногабаритных отходов, нарушает периодичность вывоза твердых коммунальных отходов. Отказ в оказании услуги по вывозу твердых коммунальных отходов, в том числе крупногабаритных отходов, ООО «Эко — Пронск» мотивирует нарушением порядка складирования отходов на контейнерных площадках жителями.

По итогам рассмотрения дела комиссия антимонопольного органа установила факт нарушения ООО «Эко-Пронск» сроков вывоза крупногабаритных отходов. Результатом ненадлежащего оказания услуги по вывозу крупногабаритных отходов стало ущемление прав рязанцев на получение коммунальной услуги.

Решение антимонопольного органа может быть обжаловано в Арбитражный суд Рязанской области в течение трех месяцев со дня его принятия.

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