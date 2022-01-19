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Среда, 19 января, 2022
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Рязанское УФАС возбудило дело против компании, помогающей призывникам «откосить» от армии

7info7

Рязанское Управление ФАС возбудило дело в отношении компании, которая оказывает услуги по освобождению призывников от армии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В антимонопольную службу обратились рязанцы, которые считают, что ООО «Медицинско-правовая компания» дискредитирует вооружённые силы РФ и призывает молодых людей «косить» от службы.

Выяснилось, что фирма работает в нескольких регионах, предоставляя клиентам юридическую и медицинскую поддержку с целью отсрочки или уклонения от армии. Компания использует наименование «ПризываНет», а в своей рекламе ставит в пример то, что можно успеть сделать вместо службы в армии.

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Проанализировав рекламу, специалисты УФАС пришли к выводу, что она противоречит требованиям законодательства, побуждая нарушать закон.

Решение о наличии или отсутствии нарушения в конечном итоге примет комиссия ведомства после рассмотрения дела.

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