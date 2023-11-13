Понедельник, 13 ноября, 2023
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Рязанское училище ВДВ отметило 105-летие со дня образования

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Фото: правительство Рязанской области

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отметило 105-летие со дня образования.

Курсантов и командование училища поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. В своей речи он отметил, что в Рязанском десантном училище неизменно сохраняется высокий уровень подготовки специалистов.

Десантникам государство поручает задачи особой важности. Вы всегда достойно и с честью их выполняете. Сегодня многие наши десантники находятся в зоне специальной военной операции, защищают Родину. Многие награждены высокими государственными наградами. Десантники всегда лучшие, где бы они ни оказались, – на суше, в небе, на воде,

— передает слова Малкова пресс-служба правительства.

Глава региона поблагодарил профессорско-преподавательский состав РВВДКУ за подготовку высококлассных специалистов и выразил уверенность, что училище продолжит активно развиваться. 

Мы со своей стороны всегда готовы поддержать,

— подчеркнул Малков.

Со 105-летием училище поздравил и командующий Воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский в видеообращении. Он отметил, что рязанские выпускники неизменно играли и играют ключевую роль во всех войнах и вооруженных конфликтах.

Рязанское училище ВДВ отметило 105-летие со дня образования
Рязанское училище ВДВ отметило 105-летие со дня образования
Рязанское училище ВДВ отметило 105-летие со дня образования
Рязанское училище ВДВ отметило 105-летие со дня образования
Рязанское училище ВДВ отметило 105-летие со дня образования

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