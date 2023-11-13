Рязанское училище ВДВ отметило 105-летие со дня образования

Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова отметило 105-летие со дня образования.
Курсантов и командование училища поздравил губернатор Рязанской области Павел Малков. В своей речи он отметил, что в Рязанском десантном училище неизменно сохраняется высокий уровень подготовки специалистов.
Глава региона поблагодарил профессорско-преподавательский состав РВВДКУ за подготовку высококлассных специалистов и выразил уверенность, что училище продолжит активно развиваться.
Со 105-летием училище поздравил и командующий Воздушно-десантными войсками России Михаил Теплинский в видеообращении. Он отметил, что рязанские выпускники неизменно играли и играют ключевую роль во всех войнах и вооруженных конфликтах.