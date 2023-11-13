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Рязанское училище ВДВ 13 ноября отмечает 105-ю годовщину со дня образования

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В понедельник, 13 ноября, отмечает 105-ю годовщину со дня образования Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии Василия Маргелова (РВВДКУ). Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны России.

История училища берёт начало с 13 ноября 1918 года, когда в Рязани начали действовать пехотные курсы для командиров Красной Армии.

С 1962 года в Рязанском десантном училище начали готовить иностранцев. Сейчас военную подготовку на специальном факультете получают граждане 30 стран мира.

В 2023 году в училище приняты свыше 900 курсантов, 700 из которых получают высшее военное образование.

За годы работы военный вуз подготовил 53 Героя СССР, 119 Героев России. 35 выпускников получили звание Героя РФ за участие в СВО.

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