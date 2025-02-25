Рязанское СМИ из Shkulev Media Holding оштрафовали на 200 тысяч за фейки

Рязанское СМИ признали виновным в распространении фейковых новостей. Железнодорожный суд города Рязани вынес штраф ООО «Интернет технологии», которое входит в структуру Shkulev Media Holding.

Организацию признали виновной по статье «Злоупотребление свободой массовой информации» (статья ст. 13.15 КоАП РФ). СМИ назначен административный штраф в размере 200 тысяч рублей. Поводом для судебного разбирательства стали материалы с заголовками «Очевидцы сообщили о пожаре на территории Рязанской ГРЭС» и «Рязанцы начали получать «звонки из военкомата» о раздаче мобилизационных повесток в октябре». В них под видом достоверной распространяли не соответствующую действительности информацию.

Постановление суда вступило в законную силу.

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Ранее за распространение фейков штраф был назначен главному редактору издания ya62.