Рязанское рекламное агентство «Тема» успешно защитило проект на Всероссийском Осеннем акселераторе – двухмесячной обучающей программе, организованной Агентством стратегических инициатив.

В этом году в акселераторе поучаствовали более 200 человек.

Рязанская компания «Тема» представила план по созданию студии анимационного кино – обучающих, социальных и рекламных видеороликов. Идея вошла в 43 лучших проектов и была представлена профильным экспертам.

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Все участники Осеннего акселератора получили новые знания в сфере предпринимательства, проработали бизнес-модели проектов с индивидуальными наставниками, получили экспертные консультации, а также «упаковали» проекты для дальнейшего масштабирования и тиражирования.

— Осенний акселератор являлся наиболее длительной программой, которая позволила оказать поддержку проектам, требующим детальной проработки, за счет обучения, трекинга, взаимодействия с экспертами АСИ. Мы видим большой интерес со стороны потенциальных партнеров к выпускникам акселераторов АСИ, – отметила заместитель директора направления «Социальные проекты» АСИ, директор Фонда поддержки социальных проектов Наталья Кремнёва.

Рекламное агентство «Тема» является постоянным получателем поддержки от Центра «Мой бизнес». В 2021 им была оказана услуга «Участие в выставочно-ярморочном мероприятии». Компания представила региона на 28-й специализированной Международной выставке «РЕКЛАМА-2021», где заключила контракт с крупным российским застройщиком.

Напоминаем, чтобы получить такую поддержку, необходимо быть субъектом МСП и оставить заявку на сайте. Центр «Мой бизнес» возьмет на себя аренду выставочной площади, застройку и организационный сбор. Телефон «горячей линии»: 8 (4912) 971-700.