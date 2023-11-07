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Рязанское предприятие примет участие в производстве московских электробусов

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Рязанское предприятие «Силовая электроника» вошло в проект по разработке и последующей опытной эксплуатации системы заряда с обратным пантографом для электробусов КамАЗ и ЛиАЗ. Различные модели этих производителей используются в системе общественного транспорта Москвы. Проект будет реализовываться совместно с АО РКБ Глобус, сообщает пресс-служба Аэрокосмической инновационной долины.

Обратный пантограф обеспечивает контакт с электробусом по принципу «сверху вниз». Он размещается непосредственно на мачте зарядной станции, тогда как на крыше электробуса находятся только контактные рельсы. Пантограф самостоятельно опускается на рельсы и начинает заряжать аккумуляторные батареи. Технология позволяет облегчить электробус и существенно снизить его стоимость.

ООО «Силовая электроника» — не новичок на этом рынке. Уже три года компания участвует в производстве контроллеров ультрабыстрого заряда для электробусов ЛиАЗ и полгода — для КамАЗов, а также белорусского предприятия «Белкоммунмаш». Для проекта обратного пантографа резидент Аэрокосмической инновационной долины разработал контроллер заряда с цифровой коммуникацией по каналу Wi-Fi.

Ранее эта разработка уже нашла применение на электробусах ГУП «Белкоммунмаш», теперь на очереди «КамАЗ» и «ЛиАЗ».

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