Рязанское предприятие по производству сливочного масла оштрафовали на 150 000 рублей

В Рязанском районе предприятие привлечено к ответственности за нарушения в производстве сливочного масла. Об этом информирует Россельхознадзор по Рязанской и Тамбовской областям.

В августе 2025 года Управление провело внеплановую проверку предприятия, производящего сливочное масло в Рязанском районе. В ходе проверки было установлено, что организация не устранила все ранее выявленные недостатки и не обеспечила соответствие производства продукции требованиям технических регламентов.

На основании результатов проверки был составлен протокол по ч. 15 ст. 19.5 КоАП РФ. Арбитражный суд Рязанской области 2 октября 2025 года признал предприятие виновным и наложил штраф в размере 150 000 рублей.