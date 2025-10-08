Предприятие из Рязанского района оштрафовано за нарушения при выпуске масла

Рязанское предприятие по производству сливочного масла заплатит серьезный штраф за игнорирование требований законодательства.

В августе 2025 года Управление Россельхознадзора провело контрольное мероприятие в отношении организации из Рязанского района. Она занимается производством сливочного масла. Внеплановая проверка состоялась из-за истечения срока исполнения ранее выданного предписания, сообщает официальный сайт ведомства, не раскрывая названия предприятия.

Проверка показала: предприятие в полном объеме не устранило все нарушения. Не обеспечило производство качественного сливочного масла в соответствии с требованиями технических регламентов.

За пренебрежительное отношение к требованиям действующего законодательства в области технического регулирования должностное лицо Управления Россельхознадзора составило протокол об административном правонарушении. Статья — часть 15 статьи 19.5 КоАП РФ. Неисполнение этих требований может создавать угрозу для жизни и здоровья граждан. Протокол направили в суд.

2 октября 2025 года Арбитражный суд Рязанской области признал юридическое лицо виновным в совершенном правонарушении. Компанию привлекли к ответственности в виде штрафа на сумму 150 000 рублей.

Получается, что производитель сначала получил предписание устранить нарушения. Но проигнорировал его. Прошло время, пришли проверяющие снова, а нарушения как были, так и остались.

Россельхознадзор не стал церемониться. Составили протокол и отправили материалы в суд. Арбитражный суд встал на сторону надзорного органа и назначил штраф.