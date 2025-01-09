Рязанское предприятие не выплатило выходное пособие сотрудникам в миллион рублей

Генеральный директор ООО «Рязань машрумс групп» обвиняется в невыплате сотрудникам выходного пособия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Прокурорская проверка показала, что в июле 2024 года обвиняемый сократил 18 сотрудников предприятия, не выплатив им выходного пособия. Сумма долга составила более 800 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело. В настоящее время задолженность по заработной плате, а также компенсация за ее просрочку в сумме более 1 миллиона рублей выплачены.