Рязанское предприятие не выплатило свим сотрудникам зарплату на общую сумму более 200 тысяч рублей

В Рязани возбудили административное дело о невыплате заработной платы сотрудникам ООО «Рязцветметэнерго». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сотрудники прокуратуры установили, что предприятие не выплатило своевременно работникам заработную плату на общую сумму более 200 тысяч рублей. В связи руководитель организации получил предписание. В отношении должностного лица возбудили административное дело.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры задолженность полностью погасили.