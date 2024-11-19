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Рязанское предприятие не выплатило свим сотрудникам зарплату на общую сумму более 200 тысяч рублей

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Кристина Аманн
Фото: t.me/prokrzn

В Рязани возбудили административное дело о невыплате заработной платы сотрудникам ООО «Рязцветметэнерго». Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Рязанской области.

Сотрудники прокуратуры установили, что предприятие не выплатило своевременно работникам заработную плату на общую сумму более 200 тысяч рублей. В связи руководитель организации получил предписание. В отношении должностного лица возбудили административное дело.

Отмечается, что после вмешательства прокуратуры задолженность полностью погасили.

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