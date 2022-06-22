Рязанское правительство рассказало о мерах поддержки бизнеса

Министерство экономического развития Рязанской области информирует субъектов предпринимательства о мерах поддержки в сфере государственного регулирования экономики.

10 марта 2022 года Правительство Российской Федерации приняло Постановление № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля». В Российской Федерации план первоочередных действий по поддержке предпринимателей насчитывает 252 меры, из которых по 185 уже приняты законы и подготовлена вся необходимая нормативная база для запуска в работу мероприятий.

В марте 2022 года региональным Правительством утвержден план первоочередных действий по обеспечению устойчивого развития Рязанской области в условиях внешнего санкционного давления, который включает более 100 мер поддержки. Вот некоторые из них:

продлены сроки уплаты налогов для всех предпринимателей независимо от размера и сферы деятельности;

в 3 раза снижены налоговые ставки по УСН для обрабатывающих предприятий (это более 3 тыс. малых и средних предприятий, для которых экономия составит почти четверть миллиарда рублей);

снижены требования к приоритетным инвестиционным проектам по объему инвестиций, упрощены условия и расширена сфера применения инвестиционного налогового вычета;

предусмотрена докапитализация Государственного Фонда развития промышленности Рязанской области в размере 50 миллионов рублей и Рязанского областного фонда поддержки малого предпринимательства в размере 100 миллионов рублей;

предоставлено дополнительно 70,1 млн. рублей из федерального бюджета для возмещения части затрат на реализацию инвестиционных проектов.

Также в Рязанской области подготовлены законопроекты, предусматривающие расширение применения патента, налоговых каникул, стимулирование начинающих экспортеров.