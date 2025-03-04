Рязанское отделения Движения Первых провело медиаслёт для будущих журналистов и продюсеров

Движение Первых открыло приём заявок на Всероссийский проект «МедиаПритяжение», который реализуется по Национальному проекту «Молодежь и дети». Школьники, студенты, наставники и родители могут создать полезный и уникальный контент, примерив на себя роли репортеров, журналистов, корреспондентов, продюсеров. Победители получат возможность отправиться в Москву на большой медиафестиваль, а также сертификаты на приобретение профессиональной техники и другие полезные призы.

В рязанском Доме молодёжи провели региональный медиа слёт для ста активистов региональной и местных пресс-служб Движения Первых. Для ребят прошли мастер-классы по созданию контента, встреча с блогером, медиа нетворкинг, а самое главное, презентация четвёртого сезона проекта «МедиаПритяжение»

Этот медийный проект Движения Первых развивает единое детское и молодежное медиасообщество страны. Любой ребенок или взрослый сможет научиться создавать качественные тексты, фотографии, видеоролики, а также проводить собственную информационную кампанию.

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Проект «МедиаПритяжение» Движение Первых проводит совместно с АО «Газпром-медиа холдинг», VK, ФГУП ВГТРК, АНО «Диалог», ООО «Индепендент Медиа», Российским экономическим университетом им. Плеханова, НИУ «Высшая Школа Экономики», киностудией «Союзмульфильм» и иными партнерами. Эксперты партнёров помогают и взрослым, и детям не только сделать первые шаги в медианаправлении, но и приобрести важные социальные навыки.

Присоединиться к проекту можно в двух форматах: индивидуальном и командном. Ребята и взрослые попробуют себя в направлениях «ПервыйТекст», «ПервыйЭфир», «ПервыйКадр», «МедиаПрофи» или «МедиаНаставник». Также школьные медиацентры и детские студии примут участие в направлении «МедиаКоманда», а самые юные медийщики от 6 лет будут работать вместе со своей семьёй в направлении «МедиаСемья».

В новом сезоне участников ждут несколько этапов с актуальными конкурсными заданиями. Первым предстоит создавать уникальный контент в социальных сетях и на платформах в Интернете. Например, на региональном этапе участники будут информационно освещать события и мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финал проекта состоится в Москве в августе 2025 года. Более 1 100 лучших медийщиков за несколько дней создадут медиапроекты и защитят их перед экспертами. Победители в индивидуальных форматах получат сертификаты на приобретение профессиональной техники, а лучшие медиакоманды – сертификаты на развитие своего медиасообщества от 250 до 750 тыс. рублей. Всем медиапроектам победителей также будет оказана поддержка в развитии и масштабировании.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на участие в проекте. Регистрация доступна коллективным участникам до 6 апреля, а индивидуальным – до 19 мая.

Юных медийщиков на всем протяжении участия в Проекте будут сопровождать специалисты и эксперты в области журналистики, медиакоммуникаций, связей с общественностью по всей стране.

Региональное отделение Движения Первых провело медиа слёт в честь запуска нового сезона «МедиаПритяжения» для будущих журналистов и продюсеров

Движение Первых открыло приём заявок на Всероссийский проект «МедиаПритяжение», который реализуется по Национальному проекту «Молодежь и дети». Школьники, студенты, наставники и родители могут создать полезный и уникальный контент, примерив на себя роли репортеров, журналистов, корреспондентов, продюсеров. Победители получат возможность отправиться в Москву на большой медиафестиваль, а также сертификаты на приобретение профессиональной техники и другие полезные призы.

В рязанском Доме молодёжи провели региональный медиа слёт для ста активистов региональной и местных пресс-служб Движения Первых. Для ребят прошли мастер-классы по созданию контента, встреча с блогером, медиа нетворкинг, а самое главное, презентация четвёртого сезона проекта «МедиаПритяжение»

Этот медийный проект Движения Первых развивает единое детское и молодежное медиасообщество страны. Любой ребенок или взрослый сможет научиться создавать качественные тексты, фотографии, видеоролики, а также проводить собственную информационную кампанию.

Проект «МедиаПритяжение» Движение Первых проводит совместно с АО «Газпром-медиа холдинг», VK, ФГУП ВГТРК, АНО «Диалог», ООО «Индепендент Медиа», Российским экономическим университетом им. Плеханова, НИУ «Высшая Школа Экономики», киностудией «Союзмульфильм» и иными партнерами. Эксперты партнёров помогают и взрослым, и детям не только сделать первые шаги в медианаправлении, но и приобрести важные социальные навыки.

Присоединиться к проекту можно в двух форматах: индивидуальном и командном. Ребята и взрослые попробуют себя в направлениях «ПервыйТекст», «ПервыйЭфир», «ПервыйКадр», «МедиаПрофи» или «МедиаНаставник». Также школьные медиацентры и детские студии примут участие в направлении «МедиаКоманда», а самые юные медийщики от 6 лет будут работать вместе со своей семьёй в направлении «МедиаСемья».

В новом сезоне участников ждут несколько этапов с актуальными конкурсными заданиями. Первым предстоит создавать уникальный контент в социальных сетях и на платформах в Интернете. Например, на региональном этапе участники будут информационно освещать события и мероприятия, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Финал проекта состоится в Москве в августе 2025 года. Более 1 100 лучших медийщиков за несколько дней создадут медиапроекты и защитят их перед экспертами. Победители в индивидуальных форматах получат сертификаты на приобретение профессиональной техники, а лучшие медиакоманды – сертификаты на развитие своего медиасообщества от 250 до 750 тыс. рублей. Всем медиапроектам победителей также будет оказана поддержка в развитии и масштабировании.

Для участия в проекте нужно зарегистрироваться на сайте будьвдвижении.рф и подать заявку на участие в проекте. Регистрация доступна коллективным участникам до 6 апреля, а индивидуальным – до 19 мая.

Юных медийщиков на всем протяжении участия в Проекте будут сопровождать специалисты и эксперты в области журналистики, медиакоммуникаций, связей с общественностью по всей стране.

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