Рязанское отделения Движения Первых признано образцовым на Втором Съезде организации

В павильоне №75 на выставке-форуме «Россия» 1 февраля состоялась церемония закрытия Съезда Движения Первых, участие принял Президент России Владимир Путин.

«Убежден, если вы будете также уверенно чувствовать себя, целенаправленно идти к своей цели, осуществлять свою мечту — у нас получится ещё больше. Вы сделали за последний год очень много: посадили 2 миллиона деревьев ко Дню народного единства, отправили 3 миллиона писем нашим бойцам СВО на передовую, собрали и передали около 400 тысяч книг на Донбасс и в Новороссию» — отметил Владимир Путин.

Глава государства вместе с Первыми поблагодарил родителей и наставников за их поддержку и помощь в реализации детских инициатив. В завершение своего выступления Владимир Путин исполнил гимн Российской Федерации вместе с участниками Съезда.

Участие в работе Съезда приняли 13 рязанцев, среди которых оказались школьники, студенты, родители и педагоги. Председатель Совета регионального отделения Движения Первых Татьяна Косачева отмечена благодарственным письмом за профессионализм и развитие отделения в регионе.

Главным событием стало заседание Второго Съезда, по итогам которого принято решение об увеличили возраст участников-обучающихся до 25 лет, утверждено сокращённое название организации и предложено обещание, которое будут давать при вступлении в Движение новые участники.

Завершила Съезд Движения Первых на выставке-форуме «Россия» торжественная церемония закрытия. Почетными гостями стали первый заместитель руководителя Администрации президента России Сергей Кириенко, заместитель председателя Правительства России Татьяна Голикова, помощник президента России Максим Орешкин, руководитель Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодёжи) Ксения Разуваева.

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение Первых» – крупнейшее в Российской Федерации сообщество детей, подростков и взрослых, объединяющее государственные и общественные институты для формирования единой воспитательной среды школьников и студентов профессиональных образовательных организаций.

Участниками Движения Первых являются более 4 млн человек. На регулярной основе в 89 регионах России работают свыше 40 тыс. первичных отделений. В 2023 году мероприятия Движения охватили более 7 млн человек.

Программно-проектная деятельность Движения осуществляется по 12 направлениям: «Образование и знания», «Наука и технологии», «Труд, профессия и своё дело», «Культура и искусство», «Волонтёрство и добровольчество», «Патриотизм и историческая память», «Спорт», «Здоровый образ жизни», «Медиа и коммуникации», «Дипломатия и международные отношения», «Экология и охрана природы», «Туризм и путешествия».

Работа Движения реализуется в добровольной занятости детей и молодежи во внеучебное время в образовательных организациях, в организациях культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики, социальной защиты и на предприятиях.

Движение Первых обеспечивает реализацию Программы воспитательной работы с детьми и молодежью на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей, национального культурного и исторического наследия и принципе неразрывной связи поколений, в целях создания единого воспитательного пространства равных возможностей для всестороннего развития и самореализации детей и молодежи, формирования у участников навыков, полезных для практического применения и профориентации.

Крупнейшие проекты Движения Первых: Всероссийский проект «Первая помощь», Всероссийская акция «Окна Победы», Всероссийская акция «Ёлка желаний», Всероссийский волонтёрский проект «МыВместе.Дети», Военно-патриотическая игра «Зарница», Всероссийский проект «Юннаты Первых», Всероссийский проект «Хранители истории», Всероссийский театральный проект «Школьная классика», Всероссийский проект «Медиапритяжение», программа «Мы – граждане России!», Всероссийский проект «Безопасность в Движении».