Рязанское отделение Красного креста проводит акцию «Собери ребенка в школу»

Министерство территориальной политики Рязанской области сообщает о том, что региональное отделение Российского Красного креста проводит акцию «Собери ребенка в школу» в рамках Всероссийской акции по сбору необходимых вещей для нуждающихся детей к новому учебному году.

В течение августа 2023 года Российский Красный Крест в рамках Всероссийской акции направит в 32 своих региональных отделения 5 700 полностью укомплектованных для учебы детских школьных ранцев. Получить их смогут дети беженцев и переселенцев с территории Донбасса, посещающие начальную школу – с 1 по 4 классы включительно.

В рамках акции «Собери ребенка в школу» 20 региональных отделений Российского Красного креста объявили сбор школьных принадлежностей, формы и канцелярии для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, ребят с ограниченными возможностями здоровья и из многодетных семей. Также помощь в подготовке к школе будет оказываться детям беженцев и переселенцев с территории Донбасса.

Все желающие могут принести новую школьную и спортивную форму, обувь и верхнюю одежду в региональные отделения РКК и пункты сбора гуманитарной помощи реготделений организации. Также принимаются канцелярия и школьные рюкзаки в хорошем состоянии. Адрес, куда можно принести гуманитарную помощь для детей – г. Рязань, ул. Черновицкая, д. 32к1.