Рязанское МУП «УРТ» возьмёт кредит в 70 миллионов рублей

На заседании комитета по экономическому развитию и муниципальной собственности Рязанской городской Думы депутаты обсудили вопрос о согласовании сделки МУП города Рязани «Управление Рязанского троллейбуса». Согласно представленной информации, предприятие планирует взять кредит на сумму 70 миллионов рублей на срок не более 12 месяцев в целях пополнения оборотных средств.

На заседании рассмотрели вопрос о передаче земельного участка на улице Шевченко, используемого ГАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «Комета», и земельного участка на улице Братиславской, используемого ГАУДО «Спортивная школа олимпийского резерва «АКАДЕМИЯ ЕДИНОБОРСТВ», из собственности муниципального образования в государственную собственность Рязанской области.

В госсобственность Рязанской области также передается сооружение — газопровод среднего давления протяженностью 1045 метров, расположенный на территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место «Рязанская областная сельскохозяйственная, промышленная, строительная выставка и Дом юннатов с садом» (ул. Свободы).

Рассмотрены вопросы о передаче в аренду нежилого помещения Рязанскому региональному отделению Всероссийской общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» и в безвозмездное пользование — ГАУ Рязанской области «Издательство «Пресса».

Кроме того, в целях приведения в соответствие с действующим законодательством вносятся изменения в Положение о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в собственности муниципального образования — городской округ город Рязань.