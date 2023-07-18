Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном дожде и граде 18 июля

Во вторник, 18 июля, сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области.
По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и утром 19 июля в регионе местами возможны грозы, сильные дожди, в отдельных районах — град. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду.
Жителей Рязани просят соблюдать простые правила безопасности:
— на стоять под рекламными щитами, линиями электропредач, деревьями;
— ограничить время пребывания на улице.
На случай отключения электричества, держите наготове фонарь.