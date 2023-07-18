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Рязанское МЧС выпустило метеопредупреждение о сильном дожде и граде 18 июля

7info
Изображение от Freepik

Во вторник, 18 июля, сайт регионального ГУ МЧС России опубликовал экстренное метеопредупреждение для жителей Рязанской области.

По прогнозам синоптиков, в ближайшие 1-3 часа с сохранением ночью и утром 19 июля в регионе местами возможны грозы, сильные дожди, в отдельных районах — град. Ветер усилится до 13-18 метров в секунду.

Жителей Рязани просят соблюдать простые правила безопасности:

— на стоять под рекламными щитами, линиями электропредач, деревьями;

— ограничить время пребывания на улице.

На случай отключения электричества, держите наготове фонарь.

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