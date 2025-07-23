«Рязанское Лукоморье» соберёт более 500 участников из разных городов России

9 августа ГК «Зелёный сад» проводит II областной открытый сап-фестиваль. На Борковском затоне будет действительно жарко! Здесь встретятся спортсмены из Рязани, Москвы, Тулы, Воронежа, Великого Новгорода и других городов. В гонке примут участие любители и профессионалы. Вне конкурса состоится детский костюмированный заплыв.

В этом году количество участников фестиваля выросло в 3 раза. Зарегистрировались 83 команды и 120 индивидуальных спортсменов. Призовой фонд соревнований составит более полумиллиона рублей!

Тех, кто останется на берегу, «Рязанское Лукоморье» приглашает в мир русских сказок. Детей и их родителей ждёт самый большой бесплатный праздник в городе. Гости фестиваля смогут испытать свои силы на полосе препятствий «Русский богатырь». Для мальчишек и девчонок — аттракцион банджи-джампинг, более 40 мастер-классов, конкурсы с призами, интересный спектакль и яркая фотозона. Взрослым обязательно понравятся фудкорт и живое выступление музыкальной группы.

Гонки и развлекательная программа рассчитаны на целый день. Проведите субботу на природе, не выезжая из города! «Рязанское Лукоморье» вас порадует, удивит и оставит множество приятных воспоминаний. Официальное открытие фестиваля — 9 августа в 10.00.

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