«Рязанское Лукоморье» пригласило на большой детский праздник

«Рязанское Лукоморье» приглашает на большой детский праздник!

Пока взрослые будут участвуют в сап-соревнованиях на Борковском затоне, юные рязанцы смогут попасть в настоящую сказку! Детский праздник пройдёт на площадке рядом с затоном 9 августа с 11.00 до 20.00.

Сюрпризы для мальчишек и девчонок приготовили Марья-искусница, Кащей Бессмертный и Баба Яга. Каждый из сказочных героев проведёт интересные мастер-классы. Марья-искусница предложит расписать кокошник и смастерить богатырские щит и меч. В Кощеевом царстве можно будет поиграть в гигантский тетрис, пострелять из лука и освоить азы профессии строителя на поролоновой стройке. Баба Яга приготовила для детей шоу мыльных пузырей, крио-шоу, спектакль и настоящие чудеса — куда без них в избушке лесной колдуньи?

Испытать силу и ловкость можно будет на полосе препятствий «Богатырь», а подпрыгнуть почти на неба — на батуте и банджи.

Организатор праздника, группа компаний «Зелёный сад», позаботилась о том, чтобы все детские развлечения были бесплатными! Добраться до площадки возле Борковского затона вы сможете на бесплатном автобусе, который будет ходить каждый час от ТЦ «Круиз». Ждём всех на «Рязанском Лукоморье»!

Возрастное ограничение: 0+