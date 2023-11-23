Четверг, 23 ноября, 2023
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Рязанское художественное училище им. Вагнера отметило 105-летие

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Фото: сайт администрации
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В четверг, 23 ноября, Рязанское художественное училище им. Вагнера отметило 105-летие.

Праздничный концерт в честь юбилея прошел в музыкальном училище, сообщает администрация Рязани. Для гостей работала выставка работ преподавателей и лучших дипломных проектов 2023 года. 

На мероприятии сотрудникам училища вручили региональные и муниципальные награды.

За время работы училище подготовило около 7000 специалистов: художников, учителей черчения и рисования, графических дизайнеров, модельеров, художников по вышивке и театральному костюму.

Все студенты, кроме творческой профессии, получают педагогическое образование.

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