Рязанское дизельное топливо вошло в рейтинг «100 лучших товаров России»

Зимнее дизельное топливо класса 1 экологического класса 5 производства Рязанской НПК (входит в состав НК «Роснефть») включили в рейтинг «100 лучших товаров России», сформированный по итогам 2023 года.

«100 лучших товаров» – это конкурс качества, продукция нефтезавода становилась его неоднократным победителем с 1998 года. Завоевавшее награду в этом году топливо изготавливается по новой технологии — процессу каталитической депарафинизации дизельных фракций. Содержание серы в нём – меньше 10 мг/кг. Оно выдерживает температуру до -32 °С, тем самым обеспечивает устойчивую работу двигателя в морозы.

Начальник испытательной лаборатории предприятия Зарема Асулова отметила: высокая награда подтверждает, что результаты труда сотрудников Рязанской НПК удовлетворяют современным запросам автолюбителей.

— Обеспечение технологического развития – это тот вектор, который позволяет Рязанской нефтеперерабатывающей компания не останавливаться на достигнутом, быть современными и конкурентоспособными, — говорит она.

Отметим, что ежегодно в конкурсе «100 лучших товаров России» участвуют тысячи предприятий практически всех субъектов РФ.