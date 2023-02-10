Рязанское десантное училище стало первым военным вузом страны, в котором открылось отделение «Движения первых»

Первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова приняла участие в открытии первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.

В торжественном мероприятии приняли руководители училища ВДВ, регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ), представители Детско-юношеского центра «Звезда», юнармейского движения, школы № 58 г.Рязань.

Первый заместитель Председателя регионального Правительства Анна Рослякова от имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова приветствовала участников мероприятия. Она отметила, что Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова стало первым военным вузом страны, на базе которого создано первичное отделение РДДМ «Движение Первых».

«Наши десантники всегда первые. Курсанты и выпускники прославленного училища являются настоящим примером служения Родине. Вполне логично, что именно здесь открывается первое среди военных вузов страны отделение РДДМ «Движение Первых», созданное по распоряжению Президента РФ. Уверена, что оно будет настоящим объединяющим началом для всей нашей молодежи», – сказала Анна Рослякова.

В торжественной обстановке была зачитана декларация РДДМ «Движение Первых», состоялись показательные выступления курсантов РГВВДКУ, представителей Детско-юношеского центра «Звезда» и школы №58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана С.Н. Орлова.