Рязанское десантное училище стало первым военным вузом страны, в котором открылось отделение «Движения первых»

Первый заместитель Председателя Правительства региона Анна Рослякова приняла участие в открытии первичного отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» в РГВВДКУ имени генерала армии В.Ф. Маргелова.
В торжественном мероприятии приняли руководители училища ВДВ, регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение первых» (РДДМ), представители Детско-юношеского центра «Звезда», юнармейского движения, школы № 58 г.Рязань.
Первый заместитель Председателя регионального Правительства Анна Рослякова от имени Губернатора Рязанской области Павла Малкова приветствовала участников мероприятия. Она отметила, что Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное ордена Суворова дважды Краснознаменное командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова стало первым военным вузом страны, на базе которого создано первичное отделение РДДМ «Движение Первых».
В торжественной обстановке была зачитана декларация РДДМ «Движение Первых», состоялись показательные выступления курсантов РГВВДКУ, представителей Детско-юношеского центра «Звезда» и школы №58 имени Героя Российской Федерации, гвардии капитана С.Н. Орлова.
Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзен, Telegram