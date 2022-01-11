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Вторник, 11 января, 2022
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Рязанским журналистам вручили «Хрустальных журавлей». У 7info — две награды

7info7

11 января состоялась церемония награждения лауреатов и победителей регионального конкурса «Хрустальный журавль». Заветные статуэтки и награды из рук губернатора Рязанской области Николая Любимова получили журналисты региональных средств массовой информации.

В этом году у 7info – два хрустальных журавля!

Шеф-редактор Екатерина Щеренкова стала победителем в номинации «Лучшая работа журналиста сетевого издания». «Лучшей тематической рубрикой сетевого издания» признан проект «День шедевра», который главный редактор 7info Надежда Майорова реализует в соавторстве со старшим научным сотрудником Рязанского художественного музея Марией Киселёвой.

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