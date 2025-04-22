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Общество

Рязанским УК выдано 92 предписания об устранении нарушений в 2025 году

Анастасия Мериакри

В 2025 году Госжилинспекция выдала рязанским управляющим компаниям 92 предписания об устранении нарушений в работе. Об этом на заседании правительства 22 апреля сообщил руководитель инспекции Татьяна Тарасюк.

По словам Тарасюк, особое внимание уделяется соблюдению управляющими организациями сроков рассмотрения обращений жителей, работе аварийно-диспетчерских служб, соблюдению требований к содержанию общего имущества многоквартирных домов. Недобросовестные компании привлекаются к административной ответственности. Так, в 2024 году за нерассмотрение обращений жителей было привлечено 22 организации, в этом году – одна.

В проверках УК участвуют жители, общественные жилищные инспекторы. Контролируется исполнение выданных предписаний об устранении нарушений. Три года действует рейтинг управляющих компаний, который стал инструментом оценки их эффективности. 

«Системная работа выстроена, кратно увеличилось количество предписаний управляющим компаниям. Задача – все организации на этом рынке должны соответствовать установленным требованиям», – сказал Павел Малков.

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