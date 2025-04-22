Рязанским УК выдано 92 предписания об устранении нарушений в 2025 году

В 2025 году Госжилинспекция выдала рязанским управляющим компаниям 92 предписания об устранении нарушений в работе. Об этом на заседании правительства 22 апреля сообщил руководитель инспекции Татьяна Тарасюк.

По словам Тарасюк, особое внимание уделяется соблюдению управляющими организациями сроков рассмотрения обращений жителей, работе аварийно-диспетчерских служб, соблюдению требований к содержанию общего имущества многоквартирных домов. Недобросовестные компании привлекаются к административной ответственности. Так, в 2024 году за нерассмотрение обращений жителей было привлечено 22 организации, в этом году – одна.

В проверках УК участвуют жители, общественные жилищные инспекторы. Контролируется исполнение выданных предписаний об устранении нарушений. Три года действует рейтинг управляющих компаний, который стал инструментом оценки их эффективности.