Рязанским школьникам рассказали о перспективах работы в АПК

22 апреля в Рязанском государственном агротехнологическом университете им. П.А. Костычева прошёл День открытых дверей. Школьникам и родителям рассказали об условиях поступления, об учебном процессе и студенческой жизни в вузе. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза Рязанской области.

Перед школьниками выступил министр сельского хозяйства и продовольствия Рязанской области Дмитрий Филиппов, он отметил: «Агропромышленный комплекс – сегодня самая быстрорастущая и перспективная отрасль. Сельское хозяйство и пищевая промышленность стремительно меняются, на рязанских предприятиях всё больше передовых технологий, техники и оборудования. Присмотреть себе будущее место работы можно уже в процессе учёбы в РГАТУ и практики на предприятиях».

Дмитрий Филиппов подчеркнул, что рост зарплат в рязанском АПК в последние годы заметно опережает остальные отрасли. Также важный фактор – поддержка молодых специалистов государством:

в Рязанской области действует региональная мера поддержки – «подъёмные» выплаты молодым специалистам АПК: единовременная 500 тыс. рублей плюс ежемесячная прибавка к зарплате в течение первых трёх лет работы 5,5 тыс. рублей;

строительство или приобретение собственного дома или квартиры с помощью выплаты из областного и федерального бюджетов;

гранты на создание или развитие фермерского хозяйства.