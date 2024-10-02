Рязанским школьникам рассказали о новой профессии оператор БПЛА

1 октября в Штабе общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области прошло мероприятие, посвященное знакомству с новыми современными профессиями. Заместитель директора по учебной работе Рязанского колледжа электроники Ольга Тулубаева рассказала учащимся школы №44 г. Рязани о специальности «Эксплуатация беспилотных авиационных систем».

Заместитель секретаря Рязанского регионального отделения партии, руководитель Штаба общественной поддержки «Единой России» в Рязанской области, депутат Рязанской областной Думы Елена Синица, отметила, что в эпоху стремительных изменений, когда цифровизация и инновации задают тон экономике, появляются профессии, которые раньше казались фантастикой.

«Специалисты по искусственному интеллекту, разработчики виртуальной реальности, кибербезопасности и многие другие — это уже не просто термины, а реальные пути к успешной карьере. Эти новые тренды требуют от нас смелости, образовательной гибкости и готовности к постоянному обучению. Оператор БПЛА – это еще одна профессия, появившаяся в результате современных вызовов времени», – отметила Елена Синица.

В декабре 2023 года Рязанский колледж электроники стал победителем конкурса по созданию специализированных классов и центров практической подготовки в рамках федерального проекта «Стимулирование спроса на отечественные БАС».

На базе колледжа в 2024 году был открыт «Центр практической подготовки БАС», созданы три полётные зоны (малая, основная и полётная зона на открытом пространстве), отремонтированы складские помещения для БАС, обучено девять педагогов по программе «Кадры для БАС», открыта новая образовательная программа «Эксплуатация беспилотных летательных систем», обновлено содержание четырёх образовательных программ.

«Беспилотная авиация – это развивающаяся отрасль экономики, связанная с разработкой, изготовлением и эксплуатацией беспилотников. Автоматизированные системы выполняют рутинные функции получения, обработки, анализа полётной информации, а также выполняет другие задачи оператора», – рассказала Ольга Тулубаева.

В этом году колледж впервые осуществил набор обучающихся на специальность «Эксплуатация беспилотных летательных систем». На обучение на данную программу было подано более 120 заявлений от абитуриентов на 25 бюджетных мест. Общий приём составил 33 человека – 25 на бюджет, 8 на коммерческой основе. Средний балл поступающих – 4.3. Обучение по данному направлению происходит на базе 9 или 11 классов в очном формате. Длительность обучения 3 года 10 месяцев и 2 года 10 месяцев соответственно.

«Оператор беспилотного летательного аппарата (специалист по управлению БПЛА) занимается подготовкой беспилотного летательного аппарата к полётам, созданием полётных заданий, настройкой техники, закрепляемой на БПЛА, фототехники, проведением полётов, оформлением необходимой сопутствующей документации, а также техническим обслуживанием и мелким ремонтом БПЛА», – рассказала Ольга Тулубаева.

Совместно с работодателями в колледже были введены модули, связанные с БАС, в четыре смежные образовательной программы. Это «Мехатроника и робототехника», «Информационные системы и программирование», «Техническая эксплуатация и обслуживание роботизированного производства», «Разработка электронных устройств и систем».